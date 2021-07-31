ارتفاع اعداد قتلى وجرحى هجوم ناحية يثرب بصلاح الدين.. حصيلة جيدة

2021/07/31 | 09:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، السبت، بإرتفاع اعداد ضحايا الهجوم على مجلس عزاء بناحية يثرب في محافظة صلاح الدين الى 13 قتيلا واكثر من 18 جريحا.

وقال المصدر في تصريح، اليوم (31 تموز 2021)، ان "ثلاثة من من فوج طوارئ يثرب و 10 مدنيين اخرين قتلوا في الهجوم، فيما اصيب 18 اخرين بجروح، اصابات بعضهم خطيرة.

وكان مجلس عزاء في منطقة البو جيلي بناحية يثرب في محافظة صلاح الدين قد تعرض الى هجوم مما دفع القوات الامنية الى اعلان حالة الاستنفار في المنطقة.

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