الإعمار: انجاز المرحلة الأولى من “الحوكمة الإلكترونية”

2021/07/31 | 09:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتمكنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة من إنجاز المرحلة الأولى الخاصة بإجراءات الأتمتة والحكومة الإلكترونيَّة ضمن السقوف المحددة، بينما تترقب إنجاز المرحلة الثانية من المشروع المهم عقب إطلاق التخصيصات المالية.وأشار المركز الاعلامي للوزارة في تصريح صحفي، إلى “الإجراءات المتعلقة بالأتمتة والحوكمة الالكترونية من ضمن استكمال مشروع الحكومة الالكترونية والشفافية بما يشمل مؤسسات …

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