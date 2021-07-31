2021/07/31 | 09:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، تفعيلها توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء القاضية بتمديد فتح المنافذ التلقيحية حتى المساء بعد أن كان عملها للساعة الواحدة ظهرا، بينما اعلنت تفاوضها مع شركة فايزر لتوريد كميات اكبر من اللقاحات.وقال مدير تعزيز الصحة بالوزارة، هيثم العبيدي في تصريحة له انه تم “تفعيل قرار فتح جميع المنافذ التلقيحية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تعلن فتح منافذ التلقيح حتى الثامنة مساء first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن فتح منافذ التلقيح حتى الثامنة مساء) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن فتح منافذ التلقيح حتى الثامنة مساء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).