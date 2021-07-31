2021/07/31 | 09:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كشفت دراسة حديثة أن الجفاف الكبير والحرائق في غابات الأمازون المطيرة، تسببتا في قتل مئات ‏الملايين من الأشجار ‏والنباتات، وتحويل جزء من المنطقة التي توصف بـ”رئة الأرض” إلى أحد أكبر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئة الأرض تتحول لأكبر مصادر التلوث..



وكارثة تهدد كوكبنا المركز الخبري الوطني.

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