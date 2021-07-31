شرطة كربلاء تكشف تفاصيل حريق الاستخبارات

2021/07/31 | 09:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحريق حصل بالقرب من مبنى المصرف الزراعي قرب مبنى المحافظة.

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