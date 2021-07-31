الصحة العالمية تطلق تحذيرا حول المتحورة دلتا من فيروس كورونا

2021/07/31 | 09:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ نبّهت منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة التعامل مع المتحورة دلتا من فيروس كورونا بصفتها “تحذيراً” يتطلب تكثيف الجهود للحيلولة دون ظهور طفرات أكثر خطورة بعد أن تسببت بظهور موجات جديدة في دول عدة حول العالم.وقال المسؤول عن حالات الطوارئ لدى المنظمة الدكتور مايك راين خلال مؤتمر صحافي في جنيف إن المتحورة “دلتا […]

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