بعد فاجعة الأمس.. وفد أمني يصل صلاح الدين (صور)

2021/07/31 | 09:48 - المصدر: السومرية نيوز

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وصل وفد امني، اليوم السبت، الى ناحية يثرب في محافظة صلاح الدين للاطلاع على ملابسات الاعتداء الرهابي من قبل داعش على مجلس عزاء الناحية.

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، ان "نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبد الامير الشمري وصل الى ناحية يثرب برفقة معاون رئيس اركان الجيش للعمليات ومدير الاستخبارات العسكرية وكبار الضباط في العمليات المشتركة ووزارة الدفاع للاطلاع على ملابسات الاعتداء الرهابي من قبل داعش على مجلس عزاء الناحية".

وفي وقت سابق من اليوم أصدرت خلية الإعلام الأمني بياناً جاء فيها، إن "اعتداءً إرهابياً على أحدى مجالس العزاء في منطقة البو جيلي بناحية يثرب في محافظة صلاح الدين، ادى الى وقوع عدد من الضحايا جراء هذا الحادث الإرهابي".

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