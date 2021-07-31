لوك أويل الروسية تتراجع عن نيتها بيع حصتها في حقل غرب القرنة لشركات صينية

2021/07/31 | 10:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئیس المجلس الوزاري للطاقة وزير النفط إحسان عبد الجبار، السبت 31 تموز 2021 ،عدول شركة ً قدرة العراق على الاستحواذ لوك أويل LUKOIL عن قرار بیع حصة الشركة في حقل غرب القرنة-2 لشركات صینیة، مؤكدا على حصص ترغب شركات … Readmore

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