مساعٍ جادة لإكمال ملعب الناصرية

2021/07/31 | 10:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع - ذي قار- زهراء صباح أكد مدير الشباب والرياضة في ذي قار مهند السهلاني أن العمل لا يزال متوقفاً في مشروع ملعب الناصرية في محافظة ذي قار بسبب تلكؤ العمل من قبل الشركة المنفذة ،وهناك مساعٍ جادة لإعادة العمل من جديد في المشروع.وقال السهلاني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت، إن" ملعب الناصرية لا يزال العمل فيه متوقفاً، حيث تمت زيارة الملعب من قبل محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي، وتم وضع بعض الحلول للخروج بنتيجة ايجابية تضمن إكمال المشروع بأسرع وقت ممكن".وتابع السهلاني أن" المحافظ وجّه بتغيير الشركة المنفذة للملعب في حال استمر التلكؤ في العمل، كونه يعد من أقدم المشاريع على مستوى البلد منذ العام 2012 ولم يتم إنجازه حتى الآن ".

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