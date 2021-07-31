أوامر لوزارة الخزانة بتسليم الكونغرس البيانات الضريبية لترامب

2021/07/31 | 10:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت وزارة العدل الأميركية الجمعة من وزارة الخزانة تسليم السجلات الضريبية لدونالد ترامب إلى الكونغرس، في خطوة مهمة ضمن تحقيق يطال الملفات المالية للرئيس السابق بدأ في 2019.وقالت وزارة العدل إن لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب التي طلبت سجلات … Readmore

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