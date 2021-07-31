بيير بوردو .. آليات التلاعب بالعقول - أحمد الخميسي

2021/07/31 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_الخميسي يكتب بيير بورديو المفكر الفرنسي وعالم الاجتماع المعروف عن دور الاعلام وتأثيره ويقول في ذلك :" إن مبدأ الحواة والسحرة يتمثل في جذب الانتباه نحو شيء آخر غير الذي يقومون به في الحقيقة"، لكن بورديو في كتابه"التلفزيون وآليات التلاعب بالعقول"يختص التلفزيون من دون وسائل الاعلام بحديث مطول نظرا لأن الصورة على حد قوله قادرة على أن توحي للمتلقي بصدق الحدث أكثر مما تفعل أي وسيلة أخرى، وفي هذا السياق يشن بورد ......





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