- سفر التكوين - و - مركز المدينة - يتصدران مشهد المشاريع الاستيطانية والتهويدية الجديدة - مديحه الأعرج

2021/07/31 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديحه_الأعرج تقرير الإستيطان الأسبوعي من 24/7/2021-30/7/2021إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطانفي محاولة خبيثة لتزوير المكان والزمان وعلى الشارع الرئيسي بين مدينتي القدس المحتلة وأريحا يُروج الاحتلال الإسرائيلي عبر لافتات وُضعت على مداخل الشوارع ، لمشروع استيطاني اطلق عليه اسم " سفر التكوين " إحدى "أسفار موسى الخمسة في كتاب التوراة .



ففي بادية القدس الممتدة من شرق المدين ......





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