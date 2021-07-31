مجلس النواب العراقي ينتهك الدستور بتجميده للمفوضية العليا لحقوق الإنسان - كاظم المقدادي

2021/07/31 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_المقدادي أنهى مجلس النواب عمل المفوضية العليا لحقوق الإإنسان- وفقاً لوثيقة حملت توقيع النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، والتي جاء فيها: "بالنظر لإنتهاء مدة عضوية مجلس المفوضين الحالي( رئيساً وأعضاء- أصليين وإحتياط) البالغة ( 4) سنوات إستناداً الى أحكام البند ( سادساً) من المادة ( 8) من قانوزن المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم ( 53) لسنة 2008 (المعدل)، وإعتباراً من تأريخ 20 / 7 / 2021، نرجو عدم مما ......





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