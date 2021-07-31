2021/07/31 | 10:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

غاب العراق من قائمة الدول الأعلى حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تترقب مناطق واسعة من البلاد سقوط امطار.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في تدوينة اطلعت عليها “يس عراق”، إن “العراق يخرج من تصنيف الدول الاعلى حرارة في العالم خلال 24 ساعة الماضية موقت، حيث لا حرارة خمسينية، ولا موجة حارة خلال الاسبوع الاول من شهر آب ، والامطار ستكون حاضرة في بعض المدن “.

وشهدت مناطق متفرقة من محافظة نينوى زخات من الامطار ليلة البارحة وصباح اليوم السبت، وكذلك شهدت مناطق اخرى من مدن الشمال هطول زخات امطار رعدية.

واوضح عطية أنه “ماتزال فرص تكونات السحب الرعدية مستمرة في مناطق متفرقة من مدن الشمال يضاف لها بعض من مناطق شمال الانبار وصلاح الدين على فترات لغاية نهاية الاسبوع الحالي، كما تشير اليه صور الاقمار الملتقطة صباح السبت”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق خارج قائمة الدول الأكثر حرارة.. لاموجة حرارة وأمطار مرتقبة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق خارج قائمة الدول الأكثر حرارة.. لاموجة حرارة وأمطار مرتقبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).