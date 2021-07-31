2021/07/31 | 10:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت السلطات الأميركية الجمعة ترحيل عدد من العائلات المهاجرة على متن طائرات إلى أميركا الوسطى بموجب نظام عاجل لإبعاد الأشخاص الذين دخلوا أراضي الولايات المتحدة من دون تصريح عبر المكسيك.وعمليات الإبعاد العاجلة تكتيك لجأت إليه الإدارات الجمهورية والديموقراطية لمحاولة … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تبدأ ترحيل عدد من العائلات المهاجرة سرا إلى أميركا الوسطى) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تبدأ ترحيل عدد من العائلات المهاجرة سرا إلى أميركا الوسطى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).