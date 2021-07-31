2021/07/31 | 10:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكافح فنلندا حرائق هي الأسوأ في نصف قرن، أتت على 300 هكتار خلال خمسة أيام في واد بشمال غرب البلاد في فصل صيف حار بشكل غير اعتيادي.واندلعت الحرائق الإثنين على بعد 25 كلم جنوب بلدة كلايوكي الساحلية المطلة على … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فنلندا تكافح أسوأ حريق غابات منذ خمسين عاما) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فنلندا تكافح أسوأ حريق غابات منذ خمسين عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).