سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار في الاسواق المحلية

2021/07/31 | 10:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تنشر “الايام نيوز” أسعار صرف الدولار في البورصة المحلية العراقية ليوم السبت، (31 تموز 2021).بغداد – بورصة الكفاح 147,700 السعر في اغلب صيرفات بغداد شراء 147,250 بيع 148,250 ——————————————————- البصرة -بورصة 147,850 ——————————— السليمانية – بورصة 148,000 ——————————- الموصل – بورصة 147,900

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