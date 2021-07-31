ضاحي خلفان يطالب بعدم

2021/07/31 | 10:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، السبت، مطالبة بعض المغردين بـ"إنقاذ" رئيس مجلس النواب التونسي المجمد، راشد الغنوشي، وجلبه إلى الخليج، مطالبا بتركه لـ"يحاسبه" الشعب التونسي

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