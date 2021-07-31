2021/07/31 | 10:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني ‏ تعرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لانتكاستين، عندما مهدت وزارة العدل الطريق للإفراج عن ‏سجلاته ‏الضريبية، وكشفت عن مذكرة تظهر أنه حث مسؤولين كبارا العام الماضي على الادعاء زورا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ما أخفاه سيظهر وفضيحة ‏شهادة الزور!..



ضربتان لترامب بيوم واحد المركز الخبري الوطني.

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