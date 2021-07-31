وفد أمني وعسكري رفيع برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة يزور موقع الحادثة

2021/07/31 | 10:51 - المصدر: قناة التغيير

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زار وفد عسكري وأمني رفيع برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة ناحية يثرب في صلاح الدين، بعد الهجوم الإرهابي على مجلس عزاء والذي خلف 31 شهيدا وجريحا.

وذكرت خلية الإعلام الأمني أن وفدا رفيعا برئاسة كل من نائب قائد العمليات المشتركة ومعاون رئيس أركان الجيش وعدد من كبار الضباط من وزارة الدفاع وقيادة العمليات المشتركة وصلوا إلى موقع الاعتداء الإرهابي للاطلاع ميدانيا على تفاصيل وملابسات الحادث الإرهابي الذي حصل يوم أمس.

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