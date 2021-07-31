استشهاد واصابة عدد من مقاتلي الحشد الشعبي بانفجار عبوة في صلاح الدين

2021/07/31 | 10:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلن مصدر امني عن استشهاد واصابة عدد من مقاتلي الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة على عجلتهم في قاطع الزركة جنوب شرقي محافظة صلاح الدين ./انتهى9

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