ائتلاف النصر: استمرار العمليات الارهابية يضع العديد من علامات الاستفهام

2021/07/31 | 10:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ حذر ائتلاف النصر من خطورة التصعيد الارهابي وتزايد عمليات داعش ، داعيا الى جعل الامن اولوية في عمل الحكومة .واكد عضو الائتلاف حمزة الحردان في بيان صحفي :" ان استمرار العمليات الارهابية امر غير مقبول، وينذر بمخاطر كبرى على الامن والاستقرار، ويصادر المنجزات الامنية التي تحققت بسحق الارهاب في حرب التحرير الكبرى ضد داعش".واشار الحردان الى خطورة تنامي التصعيد الارهابي، وآخره العمل الارهابي يوم امس الذي ادى الى سقوط عدد كبير من الضحايا بمنطقة البو جيلي في ناحية يثرب جنوبي صلاح الدين، والمتزامن مع هجوم ارهابي آخر على قطعاتنا العسكرية في اطراف خانقين، الامر الذي يضع العديد من علامات الاستفهام ، على الاجهزة المختصة الاجابة عليها".ودعا الى جعل الامن اولوية في الجهد الحكومي والوطني، والمباشرة بحملات استئصال شاملة لبقايا الارهاب، اضافة الى رفد الجهد الامني بالامكانات المطلوبة، والحرص على تحييد الملف الامني وابعاده عن الصراعات الدائرة"./انتهى9

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