انفجار عبوة ناسفة على عجلة للحشد الشعبي في صلاح الدين

2021/07/31 | 10:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر امني، اليوم السبت، بانفجار عبوة ناسفة على عجلة للحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "عبوة ناسفة انفجرت ضمن قاطع الزركة في صلاح الذين استهدفت عجلة تابعة للحشد الشعبي".

واضاف المصدر ان "الانفجار اسفر عن استشهاد احد منتسبي الحشد واصابة ٣ اخرين".

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