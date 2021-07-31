داعش يهاجم منزلاً ويقتل ثلاثة من ساكنيه غربي الأنبار ‏

2021/07/31 | 10:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – الأنبارافاد مصدر امني، اليوم السبت، بأن عناصر عصابات داعش الإرهابية هاجموا منزلاً وقتلوا ثلاثة من ساكنيه غربي الأنبار ‏.وقال المصدر لـ( بغداد اليوم )، ان "عناصر من عصابات داعش الارهابية هاجموا، احد المنازل في منطقة العگبة شرقي قضاء هيت غربي الانبار، ‏وقاموا بقتل رجل واثنين من أولاده".وأضاف ان "الإرهابيين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة بعد تنفيذ الهجوم"

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