2021/07/31 | 10:57 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يخرج من تصنيف الدول الأكثر حرارة وأمطار في الشمال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/31 | 10:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يخرج من تصنيف الدول الأكثر حرارة وأمطار في الشمال) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يخرج من تصنيف الدول الأكثر حرارة وأمطار في الشمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).