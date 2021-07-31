2021/07/31 | 10:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عرض الأخ غير الشقيق لأسامة بن لادن، إبراهيم، قصره القديم في منطقة “بيل إير” بمدينة لوس آنجلوس الأمريكية للبيع مقابل 28 مليون دولار.

ويعد “إبراهيم” الأخ الأكبر غير الشقيق لزعيم القاعدة السابق، ويمتلك القصر منذ 1983، وهو مبني منذ عام 1931.

ورغم ذلك، أكدت الوسيطة العقارية المسؤولة عن المنزل لموقع “الحرة” الأمريكي، أن إبراهيم وأسرته لا علاقة لهم بأسامة بن لادن، وعبرت عن استيائها من ربط البعض إعلان البيع بزعيم القاعدة السابق.

وقالت “أعرف العائلة منذ أكثر من 30 عاما، هم أناس رائعون”، قالت وسيطة العقارات المسؤولة، فلورنس مطر، وأنت تتحدث عن 53 أخ وأخت (..) بعضهم لا يعرف الآخر حتى، إنها عائلة ضخمة”.

وأضافت أن “ربط هذا المنزل بذاك الشخص (أسامة بن لادن) أمر سخيف وأحمق”، مؤكدة أن المنزل لا علاقة له بالزعيم السابق للقاعدة بأي شكل من الأشكال.

ووفقاً لإعلان البيع، فإن القصر المكون من طابقين يمتد على مساحة لا تقل عن 660 مترا مربعا، ويضم بين جدرانه 7 غرف للنوم و5 حمامات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عرض قصر لعائلة “بن لادن” للبيع مقابل 28 مليون دولار) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عرض قصر لعائلة “بن لادن” للبيع مقابل 28 مليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).