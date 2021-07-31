الموارد المائية: السدود مؤمنة ولا احتمال لانهيارها

2021/07/31 | 11:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - محمد الطالبيطمأنت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، بشأن وضع السدود في البلاد، فيما أكدت أن معدل الأمان فيها مرتفع ولا توجد نسبة احتمال لانهيارها في حال تعرضت لموجة سقوط كميات كبيرة من الأمطار.وقال مستشار الموارد المائية، عون ذياب، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن"جميع الدول الأوروبية والإقليمية تتعرض لموجات مطرية غزيرة في وقت ضيق ،وهي ضمن مؤشرات التغيرات المناخية حيث تكون هناك عاصفة مطرية عالية جداً ولفترة قصيرة تسبب سيولاً كبيرة تعرض بعض المناطق للفيضانات".وأضاف ذياب أن "هذه الأمطار والفيضانات لا تهدد السدود ،كون السدود التي تبنى على الأنهر ومنها السدود الرئيسية يكون معامل الأمان فيها مرتفع ،ولا توجد فيها نسبة احتمال للانهيار"، لافتا إلى أنه "مع بناء كل سد يتم وضع سيناريوهات لما قد يحدث في حال انهياره من حجم الموجة وكيفية وصول هذه الموجهة وما هي الإجراءات التي يجب أن تتبع".وأكد أنه "لا يوجد أي قلق نهائياً من انهيار السدود إذا كان هناك احتمال للأمطار المبكرة في الخريف المقبل فهو أمر ممتاز كون لدينا فراغات كبيرة تتحمل أي كميات مقبلة".

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