ائتلاف العبادي: تكرار ’العمليات الإرهابية’ ينذر بمخاطر كبرى!

2021/07/31 | 11:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استنكر ائتلاف النصر بقيادة حيدر العبادي، السبت، استمرار "العمليات الإرهابية" في العراق، مشيرا الى أن تكرارها يخلق العديد من علامات الاستفهام.

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وأكد عضو الائتلاف حمزة الحردان في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (31 تموز 2021)،" رفض النصر استمرار العمليات الإرهابية، وعدّها أمراً غير مقبول، ويُنذر بمخاطر كبرى على الأمن والاستقرار، ويُصادر المنجزات الأمنية التي تحققت بسحق الإرهاب في حرب التحرير الكبرى ضد داعش".

وأشار الحردان إلى "خطورة تنامي التصعيد الإرهابي، وآخره العمل الإرهابي يوم أمس الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بمنطقة البو جيلى في ناحية يثرب جنوب صلاح الدين، والمتزامن مع هجوم إرهابي آخر على قطعاتنا العسكرية في أطراف خانقين، الأمر الذي يخلق العديد من علامات الإستفهام والتي على الأجهزة المختصة الإجابة عليها".

ودعا إلى "جعل الأمن أولوية في الجهد الحكومي والوطني، والمباشرة بحملات استئصال شاملة لبقايا الإرهاب، إضافة إلى رفد الجهد الأمني بالإمكانات المطلوبة، والحرص على تحييد الملف الأمني في الصراعات الدائرة".

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