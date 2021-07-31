خطوة قانونية جديدة بشأن الكشف عن السجل الضريبي لترامب

2021/07/31 | 11:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت وزارة العدل الأميركية الجمعة من وزارة الخزانة تسليم السجلات الضريبية لدونالد ترامب إلى الكونغرس، في خطوة مهمة ضمن تحقيق يطال الملفات المالية للرئيس السابق بدأ في 2019.

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