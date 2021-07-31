2021/07/31 | 11:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهى التعرض الذي شنه تنظيم داعش، ضد نقطة امنية في محافظة ديالى، الى مقتل واصابة نحو 13 شخصا بين عسكري ومدني، فضلا عن اصابة ممرض يعمل في مستشفى جلولاء.

واوضح مصدر محلي في تصريح لـ NRTعربية السبت (31 تموز 2021)، ان "حصيلة الهجوم الذي شنه عناصر من داعش على نقاط امنية تابعة للواء الاول من الفرقة الاولى للجيش العراقي انتهت بمقتل 3 جنود وممرض طبي يعمل في مستشفى جلولاء، اضافة الى اصابة 5 جنود كانوا بالقرب من الحادث وكذلك جرح 4 مدنيين".

واضاف ان "الحادث اسفر عن تضرر عجلة اسعاف وتدمير عجلة اخرى لنقل الارزاق".

واافاد مصدر امني، ليلة الخميس على السبت، بمصرع جندي واصابة اخر اثر هجوم لعناصر داعش على نقاط تابعة للجيش العراقي في ناحية جلولاء شمال ديالى.

وقال المصدر لـNRT عربية (31 تموز 2021)، ان "عناصر داعش شنت هجوما بالاسلحة الخفيفة واستخدام القنص على نقاط تابعة للجيش العراقي اللواء الاول في منطقة محصورة مابين سيطرة حلوان وناحية جلولاء شمال شرق ديالى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش: ارتفاع حصيلة هجوم ديالى الى 4 قتلى بينهم ممرض.. واصابة 9 آخرين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش: ارتفاع حصيلة هجوم ديالى الى 4 قتلى بينهم ممرض.. واصابة 9 آخرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).