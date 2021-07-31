الان.. تفجير يستهدف الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين

2021/07/31 | 11:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر: انفجار عبوة

ناسفة في قاطع الزركة جنوب شرق محافظة صلاح الدين على عجلة تابعة للحشد الشعبي

اسفرت عن استشهاد منتسب وجرح ٤ كحصيلة اولية.

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