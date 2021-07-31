حسين يكشف عن حوارات جديدة مع إيران حول العلاقات مع العراق والولايات المتحدة

2021/07/31 | 11:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية أن تغيير الحكومة في إيران يتطلب البدء بحوارات جديدة حول علاقات إيران مع العراق ودول المنطقة والولايات المتحدة.

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