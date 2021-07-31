2021/07/31 | 11:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتقلت السلطات الايرانية عددا من نشطاء الأهواز خلال وقفة على ضفة نهر كارون، فيما امتدت التظاهرات الى العاصمة طهران، اذ خرج المئات من المتظاهرين يرددون هتافات مناهضة للمرشد علي خامنئي، ورفعوا شعارات تطالب بإسقاط المرشد.

وهاجمت قوات الأمن المتظاهرين الذين رفعوا لافتات احتجاجية، واحرقوا صور المرشد، واعتقلت عددا منهم من بينهم سيدتان، بينما دعت اللجنة التنسيقية للحركة الاحتجاجية الأحوازية الى اطلاق سراح المعتقلين، وإيصال المياه للقرى التي تعاني من شح مياه الشرب، إضافة لتعويض الرعاة والفلاحين عن خسائرهم.

يُذكر أن إقليم الأحواز يشهد احتجاجات واسعة من منذ منتصف تموز، قُتل خلالها تسعة متظاهرين في الأقل واعتقل المئات من قبل قوات الأمن الإيرانية، وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان الدولية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة اعتقالات بالأحواز وتظاهرات ضد خامنئي في طهران) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملة اعتقالات بالأحواز وتظاهرات ضد خامنئي في طهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).