2021/07/31 | 11:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، حصيلة فتح الحسابات المصرفية لإيداع أموال المواطنين في المصرف.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان “عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات اخرى في فروعه ببغداد والمحافظات خلال حزيران الماضي بلغت 5280 حساب توفير وجاري”.وبين، ان “عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين وفئات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين: عدد الحسابات المفتوحة لدينا بلغت 5280 حساب توفير وجاري first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: عدد الحسابات المفتوحة لدينا بلغت 5280 حساب توفير وجاري) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين: عدد الحسابات المفتوحة لدينا بلغت 5280 حساب توفير وجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).