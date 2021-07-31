في ذي قار.. الإطاحة بتاجر مخدرات غربي الناصرية

2021/07/31 | 11:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قاراعلنت شرطة ذي قار، اليوم السبت، القاء القبض على تاجر مخدرات في قضاء البطحاء، غربي المحافظة وبحوزته مادة مخدرة.وذكرت الشرطة في بيان وصل “النور نيوز”، نسخة منه، ان “مفارز شعبة مكافحة مخدرات البطحاء وبناء على معلومات امنية، تمكنت ومن خلال التنسيق مع مكتب الامن الوطني من القاء القبض على تاجر مخدرات وبحوزته …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في ذي قار..



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