2021/07/31 | 11:24 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارزاني: على الحكومة العراقية تعويض ذوي ضحايا المجازر المرتكبة ضد شعب كردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/31 | 11:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني: على الحكومة العراقية تعويض ذوي ضحايا المجازر المرتكبة ضد شعب كردستان) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني: على الحكومة العراقية تعويض ذوي ضحايا المجازر المرتكبة ضد شعب كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).