قناة عبرية: إيران ضربت الناقلة الإسرائيلية بطائرة مسيرة

2021/07/31 | 11:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ وكالات نقلت القناة الـ13 التلفزيونية العبرية، الجمعة، عن مسؤول “كبير” بحكومة الاحتلال، لم تسمه، قوله إن إيران مسؤولة عن هجوم بطائرة مسيرة على ناقلة نفط تديرها شركة إسرائيلية، كانت متجهة إلى الإمارات، الخميس. ونقل التلفزيون عن المسؤول -الذي لم تُكشف هويته- قوله: “ما حدث هو عمل إرهابي أقدمت عليه إيران”. ولم يتسن الحصول على رد …

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