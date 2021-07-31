شرطة ديالى تلقي القبض على (13) مطلوبا

2021/07/31 | 11:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ديالىاعلنت شرطة ديالى، اليوم السبت، القبض على (13) مطلوبا احدهم وفق المادة 4 إرهاب.وذكر بيان لوزارة الداخلية وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “مفارز ودوريات من اقسام الشرطة وافواج طوارئ ديالى تمكنت خلال الممارسات الامنية من القاء القبض على (13) مطلوبا احدهم وفق المادة 4 ارهاب”.واضاف “حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم …

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