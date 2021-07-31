2021/07/31 | 11:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى / المركز الخبري الوطني ألقت مفارز شرطة ديالى، اليوم السبت، القبض على (13) مطلوباً احدهم وفق المادة 4 إرهاب‎ ‎‏.‏ وذكرت قيادة شرطة ديالى، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “مفارز ودوريات من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بينهم إرهابي..



شرطة ديالى تقبض على 13 مطلوباً المركز الخبري الوطني.

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