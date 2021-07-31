النفط يحقق مكاسب خلال يوليو بدعم تراجع المخزونات الأمريكية وتوقعات الطلب العالمي

2021/07/31 | 11:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر - مصطفى رضا: حقق النفط مكاسب شهرية خلال يوليو 2021، بدعم من تراجع الإمدادات الخام في الولايات المتحدة، واستقرار نسبي بعد التوصل لاتفاق بشأن سياسة الإنتاج لمجموعة "أوبك+" حتى نهاية 2022، وتعافي متوقع للطلب العالمي.ويأتي أداء النفط في ظل …

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