الزراعة النيابية تطالب بفتح قنوات لتصريف مياه دجلة والفرات لداخل البلاد بدلا من تصريفها للخليج 

2021/07/31 | 11:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية اليوم السبت ، اهمية الاستفادة القصوى من الكميات الداخلة للبلاد من نهري دجلة والفرات وعدم التفريط بها .

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقت وكالة “خبر برس” (واخ) نسخة منه : “ان هناك مساحات كبيرة من الاراضي بحاجة الى المياه لتدخل ضمن الخطط الزراعية والتي اثبتت نجاحها خلال الفترة الماضية.

واضاف انه : بدلا من ان تذهب مياه شط العرب الى الخليج العربي دون استفادة فيجب البحث على وسائل جديدة للاستفادة منها.

وطالب الشمري بفتح قنوات لتصريف مياه دجلة والفرات لداخل البلاد بدلا من تصريفها للخليج العربي والبلد بحاجة ماسة لاي كمية من المياه .

وشدد على ان العمل على تصريف مياه النهرين تكون بنهاية مجرى شط العرب قبل صرف المياه الى الخليج العربي.

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