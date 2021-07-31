2021/07/31 | 11:55 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السلطات العراقية تضبط 3 طائرات مسيرة لدى مسافر عراقي قادم من تركيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/31 | 11:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطات العراقية تضبط 3 طائرات مسيرة لدى مسافر عراقي قادم من تركيا) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطات العراقية تضبط 3 طائرات مسيرة لدى مسافر عراقي قادم من تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).