اردوغان يعلن مناطق الحرائق جنوبي البلاد

2021/07/31 | 11:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولايات أنطاليا وموغلا ومرسين وأضنة جنوبي البلاد "مناطق منكوبة" بسبب الحرائق التي تجتاحها منذ أيام.وكتب أردوغان عبر "تويتر" : "لقد أعلنا مناطقنا المتضررة من حرائق الغابات منطقة منكوبة ، وسنواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتضميد جراح شعبنا وتعويض خسائره، وبذل كل ما في وسعنا لجعل الأمور أفضل من ذي قبل".وكان أردوغان أعلن أمس السيطرة على معظم حرائق الغابات التي اندلعت خلال الأيام الأخيرة في مناطق متفرقة من البلاد.من جانبه، أوضح وزير الزراعة والغابات التركي بكر باكدميرلي أنه تمت السيطرة على 70 حريقا، فيما لا يزال 11 آخر مستعرا في أضنة وأنطاليا وموغلا ومرسين وعثمانية جنوبي البلاد.وبين أن 3 طائرات، وتسع مسيرات، و38 مروحية، و680 سيارة إطفاء، و55 مركبة آلية، وغيرها من المعدات تشارك في عمليات الإخماد، بالإضافة لأربعة آلاف رجل إطفاء.وحتى الآن أسفرت حرائق الغابات في تركيا عن مصرع أربعة أشخاص، وإصابة العشرات بجروح، فضلا عن خسائر مادية ضخمة./انتهى9

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