2021/07/31 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العراق: أمطار متوسطة وغزيرة في الموصل (فيديو) - عاجل
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: أمطار متوسطة وغزيرة في الموصل (فيديو) - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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