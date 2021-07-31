بغداد اليوم تنشر أسعار الدولار في صيرفات العراق

2021/07/31 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، أسعار صرف الدولار الاميركي مقابل الدينار العراقي في صيرفات العراق، لليوم السبت.

وجاء سعر بيع الدولار فئة 100$ مقابل 148.250 د.

بينما جاء سعر شراء الدولار فئة 100$ مقابل 147.250 د.

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