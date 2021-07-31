التجارة: المواد الغذائية في مخازننا من مناشئ عالمية

2021/07/31 | 12:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأعلنت وزارة التجارة،اليوم السبت،أن المواد الغذائية في المخازن من مناشئ عالمية.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن"الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة، دعت جميع المواطنين المشمولين بنظام البطاقة التموينية الى الإبلاغ عن أي مخالفة تخص مفردات البطاقة التموينية، ضمن مشروع السلة الغذائية التي بدأ العمل فيها مطلع الشهر الحالي".ودعا البيان "جميع المواطنين للمساهمة في إنجاح مشروع السلة الغذائية، من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات تذكر سواء من خلال صلاحية المواد المجهزة للمواطنين أو من وجود مخالفات محدودة فيها من خلال الاتصال بمواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة ،وشركة المواد الغذائية ، وإدارة الرقابة التجارية والمالية التابعة لوزارة التجارة".وأضاف البيان أن"الكميات الكبيرة التي تقوم بتجهيزها في جميع محافظات البلاد تحت الرقابة والتدقيق، فضلا عن الرقابة الشعبية ،ما يدعو المواطنين الى الاسهام بشكل مباشر في انجاح مشروع التسليم من خلال الابلاغ عن أي مخالفة تتعلق بصلاحية المواد أو نوعياتها أو كمياتها أو عدم التعاون من قبل أجهزتها المنتشرة في مراكز التسوق والوكلاء".وأشار الى أن"استيراد كميات كبيرة وتجهيزها قد يشوبه بعض الخطأ في اللحظات الأولى لبدء المشروع، مبيناً أن" الشركة باتجاه الاستماع الى مشاكل المواطنين، واتخاذ قرارات سريعة وعاجلة خلال ساعات من الابلاغ عن أي مخالفة تذكر في مشروع السلة الغذائية".من جانبها، دعت دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة، المواطنين، في عموم مناطق العراق إلى "الابلاغ عن المخالفات الموجودة أو عدم التعاون أو الشكوك في نوعيات المواد المجهزة، حيث تقوم هذه الدائرة باستبدال أي مادة يتم الابلاغ عنها خلال ساعات من الوكيل ثم من المخزن، وصولاً الى تسليم النوعيات الجيدة للمواطنين".وأكد البيان أن "المواد الموجودة في مخازن الوزارة من النوعيات الجيدة جداً ومن مناشئ عالمية معروفة، وقد يقوم بعض ضعاف النفوس باستبدال هذه الكميات بكميات لا تتفق مع الكميات التي تجهزها وزارة التجارة من خلال بواباتها التسويقية".

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