2021/07/31 | 12:07 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منظمة الأمم المتحدة تحذر من مخاطر المجاعات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/31 | 12:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

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