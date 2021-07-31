الدولار يستقر عند هذه المستويات في السوق العراقية لهذا اليوم

2021/07/31 | 12:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر مختصون اقتصاديون، قائمة باحدث اسعار صرف الدولار في البورصة العراقية ومكاتب الصيرفة اليوم الجمعة.

وبحسب القائمة التي اطلع عليها NRT عربية، (30 تموز 2021)، فان سعر الدولار جاء على النحو التالي:

اغلب مكاتب صيرفة بغداد (تقريبي)

بيع 148.000 دينار لكل مائة دولار

شراء 147.500 دينار لكل مائة دولار

وكان البنك المركزي العراقي قد قرر في شهر كانون الاول الماضي، رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينارا، أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد بـ1460 دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 دينارا لكل دولار.

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