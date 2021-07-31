أمين بغداد يستجيب لاستعداد سرايا السلام في إعادة الجهود الخدمية لمدينة الصدر

2021/07/31 | 12:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

استجاب أمين بغداد علاء معن المعمار، السبت، إلى استعداد سرايا السلام للمساعدة في إعادة الجهود الخدمية لمدينة الصدر.

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وقال المعمار في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (31 تموز 2021)، جاء فيه "نحن وفي هذه الايام المباركة وفي الوقت الذي يتنادى منتسبي امانة بغداد بتكثيف جهودهم وتسخيرها من اجل بغداد ابهى وانظف، يعلو ندائكم الكريم الى اخوانكم المجاهدين في سرايا السلام للوقوف كالبنيان المرصوص مع اخوانهم في امانة العاصمة في بناء مدينة الصدر المجاهدة".

وأضاف أننا "نثمن مبادرتكم التطوعية الكريمة والتي افصحتم فيها عن نبل عراقيتكم وعمق وطنيتكم وانتمائكم للشعب، وتتشرف أمانة بغداد بالوقوف مع المجاهدين جنبا الى جنب لأحياء مدينة الفقراء والشهداء والمناضلين مدينة الصدر، واعادة الحياة لهذه المدينة المهمشة بتدعيم بنيتها التحتية واعادة الحياة لشوارعها وقطاعاتها وساحاتها لتكون انموذجا حضاريا يحتذى به ..



وتأمل أمانة بغداد خيرا بوقوف ابناء مدينة الصدر الكرام مع هذه الحملة ودعمها".

وأوضح امين بغداد ان "الحملة ستبدأ من شارع الفلاح الذي ستعاد الحياة الى ارصفته وجزراته الوسطية واضاءته وتشجيره ليكون علامة فارقة في جسد هذه المدينة الخالدة".

ودعا كافة الوطنين الى "دعم جهود اعادة اعمار شوارع وأحياء بغداد أسوة بالمجاهدين في سرايا السلام الذين نفروا بقرار وطني من راعي الإصلاح السيد مقتدى الصدر أعزه الله".

كما شكر "الفعاليات الوطنية التي تدعم جهد الأمانة ونعاهد ابناء مدينة الصدر ان نجعل من مدينتهم انموذجا يحتذى به في الجمال والعمران".

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