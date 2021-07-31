الرافدين يعلن حصيلة حسابات المواطنين المصرفية خلال حزيران

2021/07/31 | 12:23 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال إنه مستمر بفتح الحسابات للمواطنين الراغبين في إيداع أموالهم في المصرف (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن مصرف الرافدين، أن عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين في فروعه ببغداد والمحافظات خلال حزيران/يونيو الماضي بلغت 5280 حساب توفير وجاري.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين وفئات أخرى وصلت إلى 407 حسابات".

وأضاف أن "عدد حسابات التوفير للمواطنين وصل إلى 4873".

وأشار المصرف إلى أنه "مستمر في تقديم خدماته وذلك بفتح الحسابات للمواطنين الراغبين في إيداع أموالهم في المصرف بالدينار والدولار والحصول على الفوائد وفق شروط وضوابط وضعت وبإمكان زبائن المصرف زيارة فروعه في بغداد والمحافظات للاطلاع عليها".

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